Me Johanne St-Gelais et le juge en chef du Canada, Richard Wagner. Source: Barreau du Québec

Le juge en chef du Canada,, a formulé ses observations , le 5 octobre dernier, lors d’un entretien accordé à Me, à l’occasion de l’édition 2023 du Congrès sur le droit criminel du Barreau du Québec.Selon lui, les délais de procédure figurent parmi les plus grands défis qu’affronte le système de justice. Il est notamment revenu sur l’arrêt Jordan de 2016 qui a imposé un cadre strict quant au délai maximal pouvant s'écouler entre le dépôt d'une accusation et la tenue d'un procès.« Il faut respecter Jordan. Ce n’est pas Jordan qui est le problème. C’est le système qui n’est pas capable de suivre Jordan ».Le juge en chef de la Cour suprême a également rappelé que le sous-financement du système de justice a des conséquences sur la santé mentale des avocats et des juges.Il souligne le fait que les nouvelles technologies ont aggravé les facteurs de stress. En effet, avec le partage instantané des informations, des résultats immédiats des avocats sont attendus.« On pense pour les autres. On agit pour quelqu’un d’autre. On défend quelqu’un d’autre que soi. Et ça fait partie, justement, du devoir de s’aider soi-même aussi en allant chercher de l’aide ».Cette entrevue fut aussi l’occasion pour Richard Wagner de souligner l’importance d’une justice indépendante. « La pire erreur qu’on pourrait faire, c’est de dire : tout va bien, on n’y pense plus, ça va bien aller (...) Il faut dénoncer n’importe quelle attaque contre la démocratie ».