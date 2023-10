Me Vivan Nguyen. Source: Courtoisie

Me Brigitte Nadeau. Source: LinkedIn

Un certaina récemment déposé une plainte à l’encontre de l’avocate Vivan Nguyen qui aurait, selon lui, un compte OnlyFans où elle partagerait des vidéos d’elle pratiquant le « pole fitness ».« Elle, qui danse autour d'un poteau et qui fait la promotion de son compte OnlyFans, un site pornographique. Je crois que cela contribue à ternir l'image de la profession, comme le prévoit l'article 129 du code de déontologie des avocats », aurait-il écrit dans la plainte.Me, agissant pour le syndic du Barreau, a donné l’opportunité à Me Nguyen de répliquer à la plainte dans une lettre Dans ce texte, l’avocate affirme ne pas avoir de compte OnlyFans et qu’elle n’a pas comme projet de gagner sa vie sur OnlyFans « en ce moment ». Elle ajoute cependant qu’elle pratique bel et bien le pole fitness et que cette plainte n’est nulle autre que « fausse, sexiste et dépassée pour notre génération ».Elle explique également que les professionnels d’aujourd’hui partagent de plus en plus leur quotidien sur les réseaux sociaux. Elle cite en exemple des médecins, des pharmaciens et des avocats qui se montrent sur Facebook ou Instagram alors qu’ils font du sport.« Mes consœurs avocates publient elles aussi du contenu public comparable ou encore plus dévoilant (craque de seins et craque de fesses) », ajoute-t-elle dans sa lettre.Elle rappelle par courriel à Droit-inc qu’elle n’a pas de compte OnlyFans. « Il est vrai que je m’entraîne auprès d’un poteau, de la même manière qu’un homme s’entraîne avec un bâton de hockey », écrit-elle.Sur Tik Tok, Me Nguyen a choisi de partager sa lettre adressée à Me Brigitte Nadeau suivie d’une vidéo d’elle pratiquant le pole fitness avec des bottes à talons hauts.En légende de la publication il est écrit: « Les avocates doivent-elles se cacher pour pratiquer leur sport? Discrimination sur le sexe? Discrimination sur la profession? ».Des dizaines de commentaires comme « Je supporte maître Nguyen. À bas le double standard », fusent de partout sous la vidéo.Me Brigitte Nadeau est toutefois contre le partage de cette lettre sur les réseaux sociaux.« Je m’interroge, et j’apprécie beaucoup moins, votre décision de publier votre réponse sur les médias sociaux à nouveau. Nous aurons l’occasion d’en discuter », écrit-elle dans un courriel envoyé à Me Nguyen Le syndic mène actuellement une enquête et il n’y a pour le moment aucune accusation envers Me Nguyen.