Michel Bettez. Source: LinkedIn

se joint à Sarrazin Plourde en tant que technicien juridique.Il cumule plus de six ans d’expérience dans ce rôle au sein du cabinet d’avocats Trudel Johnston & Lespérance, spécialisé en actions collectives.« Polyvalent, motivé et passionné des technologies, il sera une excellente addition à notre équipe de TJ », se réjouit le cabinet sur LinkedIn.La recrue de Sarrazin Plourde possède une bonne compréhension des textes législatifs et des règles de procédure.Il détient un diplôme en techniques juridiques du Cégep de Valleyfield.