Le Jeune Barreau de Québec a récemment partagé son rapport d’analyse du droit à la déconnexion et de ses enjeux. Parmi ses 164 pages, on peut retrouver quelques trucs pour apprendre à décrocher du travail.Ex: Les soirs après 18h, les jours de la fin de semaine, les jours de congés.Votre téléphone personnel doit vous permettre de décrocher.Gmail, Teams, Zoom…Si vous n’avez pas de téléphone professionnel, allez dans les paramètres de vos applications de travail et désactivez les notifications si nécessaire.Dites à votre supérieur et à vos collègues de travail que vous n’êtes plus disponible après une certaine heure.Résistez à la tentation. Tout peut être remis à demain matin… ou presque!Si vous avez besoin d’envoyer un courriel pendant vos heures de déconnexion, planifiez-le d’avance si c’est possible.Les événements de réseautage peuvent être utiles et agréables, mais ne devraient pas toujours être obligatoires.