Bobby Doyon. Source: LinkedIn

, avocat fiscaliste au sein du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur, vient d’être nommé associé-directeur au bureau de Québec.Il se spécialise dans la rédaction de diverses conventions commerciales complexes.Le nouvel associé-directeur accompagne également les entrepreneurs dans leur processus de relève d’entreprise et intervient auprès de certains organismes gouvernementaux pour obtenir les autorisations requises à la réalisation de leurs projets.L’avocat a su « tisser de forts liens avec la communauté d’affaires de la grande région de Québec et même au-delà, ayant réalisé de nombreuses transactions en matière de fusions et acquisitions », déclare le cabinet.« Par son leadership, Bobby saura assurer la poursuite de la croissance de TCJ dans la Capitale nationale », est-il ajouté.Bobby Doyon succède àqui a tenu ce rôle durant les six dernières années et qui continuera de pratiquer en litige au sein du cabinet.