Karine Brassard. Source: Cain Lamarre

Le ministre de la Justice,, a procédé à la nomination d’une nouvelle juge de la Cour du Québec.Meest nommée juge de la Cour du Québec. Elle exercera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Québec.Admise au barreau en 1995, Karine Brassard était jusqu'à présent avocate chez Cain Lamarre. Après avoir commencé sa carrière en pratique privée, elle devient avocate associée en droit du travail chez Beauvais Truchon, Avocats.En 2016, elle rejoint le cabinet Cain Lamarre comme associée au bureau de Québec. Elle a concentré sa pratique principalement dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, au service exclusif des employeurs. Sa pratique couvrait tous les aspects des relations de travail et de la planification stratégique des ressources humaines.Karine Brassard a agi devant les tribunaux d’arbitrage et les autres instances spécialisées en droit du travail à l’occasion de litiges portant notamment sur l’interprétation et l’application des conventions collectives, des lois du travail, des chartes des droits de la personne, de même que sur les mesures disciplinaires ou de fin d’emploi. Elle a été négociatrice, avec une expérience conséquente en conflits de travail.Elle possède une expertise en santé et sécurité du travail, notamment en matière d’indemnisation de lésions professionnelles et d’imputation des coûts.Karine Brassard a enseigné le droit du travail ainsi que le droit de la santé et sécurité du travail, à la faculté de droit de l’Université Laval. Elle a été professeure en droit administratif à l'École du barreau de Québec. Elle a présenté des conférences en droit du travail et de l’emploi, notamment au sujet de la fin d'emploi, du harcèlement psychologique, de la gestion des relations de travail, et de la santé et sécurité du travail.Karine Brassard détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.Elle est membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut Saint-Joseph et de celui du club de ski acrobatique du Mont-Sainte-Anne. Elle a été administratrice du conseil d’administration de l’organisme La Boussole ainsi que de celui d’Épilepsie, section de Québec.