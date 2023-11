Kim Fortin. Source: LinkedIn

devient directrice adjointe aux affaires juridiques et corporatives du Cégep Garneau.« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que je commence, dès lundi prochain, un nouveau défi professionnel en me joignant à la belle équipe de la Direction des ressources humaines et des affaires corporatives à titre de directrice adjointe aux affaires juridiques et corporatives au Cégep Garneau!», a-t-elle déclaré sur LinkedIn.Auparavant, elle était conseillère juridique aux affaires municipales et greffière pour la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Une expérience qui « fût très formatrice » dans son développement professionnel, confie Kim Fortin.Elle a également travaillé pour le cabinet Levasseur & Associés Avocats, basé à Québec.Kim Fortin est diplômée en droit de l’Université Laval.