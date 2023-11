Me François Gilbert. Source: LinkedIn

C’est Me, avocat d’expérience en droit bancaire et financier, qui a rejoint le cabinet comme associé. McCarthy Tétrault le décrit comme un avocat reconnu « pour ses connaissances réfléchies et approfondies et sa grande capacité à naviguer sur les marchés bancaires et financiers mondiaux ».Le cabinet souligne son expertise en titrisation et financement structurés, en financement de projets, produits dérivés, prêts syndiqués et offres de titres de créance.Celle-ci sera d’après McCarthy particulièrement précieuse auprès des clients ayant besoin « de conseils sophistiqués pour les guider dans des transactions complexes et multi-juridictionnelles et dans les réglementations variées qui ont un impact sur les véhicules financiers et leur structure ».Barreau de l’Ontario depuis 1994, du Québec depuis 2009, mais aussi du Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles depuis 2006, Me Gilbert a obtenu son baccalauréat en droit à la faculté de droit Osgoode Hall en 1992 et son baccalauréat ès arts en économie à l’Université McGill en 1989.Il a déjà été associé en droit bancaire au sein de McCarthy jusqu’en 2005, avant de passer plusieurs années à pratiquer dans le domaine de la titrisation et du financement structuré à Londres. Il a travaillé au sein du cabinet Allen & Overy et a aussi agi au sein du cabinet Linklaters.McCarthy rappelle également qu’il a été vice-président, Affaires juridiques, Produits dérivés, à la Bourse de Montréal, la bourse nationale du Canada pour les produits dérivés, où il était responsable de toutes les affaires juridiques et réglementaires liées à la Bourse et à sa chambre de compensation, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.Avant de réintégrer le cabinet, il a pratiqué pendant 11 ans chez Stikeman à Montréal. L’associé a été, pendant plusieurs années, instructeur à la Osgoode Hall Law School, où il a enseigné les techniques de négociation et la stratégie, note également McCarthy.