Me Cynthia Beaumier. Source: LinkedIn

Merejoint la Fédération des Cégeps à titre d’avocate en droit du travail.« Je suis très honorée de faire partie de cette équipe grandissante, enrichissante, professionnelle et dévouée!», a-t-elle déclaré sur LinkedIn.Avant de rejoindre la Fédération des Cégeps, elle travaillait pour l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec. L’avocate agissait devant les instances pénales et les tribunaux administratifs.Elle a également pratiqué en droit criminel et pénal pendant plus de 10 ans à son propre compte.Me Cynthia Beaumier est diplômée en droit de l’UQAM.