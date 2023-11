Jean-Daniel Bélanger. Source: LinkedIn

Les Prix ZSA du Québec célèbrent tous les conseillers juridiques œuvrant au sein d’entreprises québécoises. La 10ᵉ édition aura lieu le 21 novembre prochain à l’Omni Mont-Royal. La soirée animée par l’avocat Joey Hanna mettra en vedette plusieurs figures connues du milieu juridique dont l’excellence lors de la dernière année sera reconnue.

est pour la troisième fois nominé aux prix ZSA. Il est vice-président, avocat principal et secrétaire chez Inversago Pharma. Cette année, il est nommé dans la catégorie Conseiller juridique, service juridique de taille petite ou moyenne.Me Bélanger a plus de 15 ans d'expérience en tant que conseiller juridique principal, avec une expérience de pointe dans les questions de valeurs mobilières transfrontalières.Avant de se joindre à Inversago en août 2022, il a commencé sa carrière en pratique privée chez Langlois puis chez Boivin Desbiens Senécal, en se concentrant sur les questions de droit des affaires et des valeurs mobilières.Il a par la suite rejoint Neptune Wellness Solutions Inc. et sa filiale Acasti Pharma Inc. où il a occupé le poste de vice-président des affaires juridiques et de secrétaire.Je dirais que le niveau d’activité est assez intense au sein de l’entreprise. On a fait une ronde de financement de 95 M$ en octobre 2022 puis on a fait une grosse acquisition en septembre dernier de 1.075 milliard US, soit 12 mois après notre première ronde de financement. Ç'a été pour moi une expérience très enrichissante.Au départ, j’ai choisi de travailler en entreprise afin d’avoir un meilleur équilibre entre la vie familiale et le travail. Ce qui m’a encouragé à continuer, c’est le fait d’être plus près des centres décisionnels. Aussi, je trouvais cela plus intéressant de maîtriser toutes les facettes de l'organisation.J’ai tout d’abord été surpris puis honoré. Je me suis ensuite demandé pourquoi ma candidature avait été retenue. En faisant une rétrospective, je me suis rendu compte que l’année 2022-2023 a été une grosse année pour Inversago au niveau légal. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut organiser une ronde de financement de près de 100 millions de dollars et une acquisition de près d’un milliard de dollars dans des conditions de marché aussi difficiles.Je pense que oui. Lorsqu’il y a une transaction de cette envergure, il arrive souvent qu’il y ait une réorganisation des effectifs dans l’entreprise. Pour le moment, on nous demande de rester jusqu’à la fin de la transaction qui pourrait arriver fin 2024.Une nomination comme celle-là ne pourrait pas tomber à un meilleur moment, car je vais probablement devoir reprendre un peu des démarches avec mon réseau de contacts et regarder les besoins dans le marché juridique à Montréal.Ma nomination aux Prix ZSA pourrait m’aider dans mon repositionnement au sein d’une prochaine entreprise après la période de transition terminée avec notre acquéreur.Je compte y être!Je crois qu’il est important de reconnaître le talent qui existe dans la communauté juridique en entreprise. Les prix ZSA sont les seuls qui reconnaissent le travail des avocats en entreprise. C’est donc très important pour nous qu’ils existent.