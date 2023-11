Mes Jean-Daniel Bélanger, Shahir Gundi, Nathalie Beauregard, Sophie Amyot, Calvin Leung, Yulia Yuguay et Vincent Legault. Sources: LinkedIn et Osler

Mes Daniel Borlack, Daniela Chang et Samantha Ramsay. Sources: Stikeman Elliott

Novo Nordisk fait l’acquisition d’Inversago Pharma.L'acquisition d'Inversago comprend le INV-202, un agoniste inverse du récepteur CB1 à prise orale, qui est l'actif principal développé par la société. Novo Nordisk a l'intention d'étudier le potentiel que présente le INV-202 dans les cas d'obésité et de complications liées à l'obésité.« L'acquisition d'Inversago Pharma renforcera davantage notre filière de développement clinique en matière d'obésité et de maladies connexes », a déclaré, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk.Il ajoute: « Cette classe prometteuse de médicaments mise au point par l'équipe d'Inversago pourrait déboucher sur de nouvelles options thérapeutiques qui changeraient la vie des personnes atteintes d'une maladie chronique grave et, en particulier, offrir des solutions alternatives ou complémentaires aux personnes touchées par l'obésité ».Les avocats représentant Inversago dans cette transaction sont Me, vice-président, general counsel et secrétaire. Il y a aussi Meset, tous du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt, à Montréal.Novo Nordisk était représenté par Mesetdu cabinet Stikeman Elliott, à Toronto.Le chef de la direction d’Inversago Pharma,se dit fier de se joindre à un chef de file mondial dans le domaine de l’obésité et des maladies métaboliques.« Novo Nordisk dispose d'installations de recherche de calibre international, d'une importante présence mondiale et d'une riche culture de collaboration, en vue de chercher à mettre en marché nos traitements thérapeutiques », ajoute-t-il.