Pierre-Marc Seers et Julie Gaudreault Martel. Source: LinkedIn

etfont désormais partie de l’équipe de De Grandpré Chait!« Nous sommes ravis de vous annoncer le renforcement de notre équipe fiscale avec l'arrivée de Pierre-Marc Seers, avocat en planification fiscale et Julie Gaudreault Martel, associée en litige fiscal », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Pierre-Marc Seers se spécialise dans la planification fiscale. Il exerce également dans le domaine des acquisitions et des ventes d’entreprises, négociant les termes des offres d’achat jusqu’à la transaction finale.Il possède aussi une expérience en droit des sociétés. Dans sa pratique, il s’occupe de la création de sociétés par actions, de sociétés en nom collectif et de fiducies, des fusions d’entreprises, ainsi que de la rédaction et de l’analyse de divers contrats et documents corporatifs.Avant de rejoindre De Grandpré Chait, il a travaillé comme avocat chez Daigle, avocats fiscalistes, chez Morency puis chez Daigle & Matte, avocats fiscalistes.Le Barreau 2018 détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.Julie Gaudreault Martel est une avocate spécialisée en litige fiscal. Sa pratique englobe l’ensemble des aspects de la fiscalité des entreprises et des particuliers, des taxes à la consommation, jusqu’aux questions juridiques complexes liées aux litiges fiscaux.Elle fait partie du conseil d’administration de Viomax/Adaptavie et a occupé le poste de présidente du conseil d’administration de Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal. Elle est également membre du conseil d’administration de Charité Unlock.Avant de rejoindre De Grandpré Chait, elle a travaillé comme avocate chez Spiegel Sohmer et chez Miller Thomson. Elle a également travaillé chez BCF pendant plus de 11 ans.La Barreau 2001 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.