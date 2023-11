Me Justine Sara. Source: LinkedIn

Me Caroline Ste-Marie. Source: LinkedIn

Marilou Hardy. Source: LinkedIn

Véronique Beaudoin. Source: LinkedIn

Me atherine Leblanc. Source: LinkedIn

Droit-inc vous propose un nouveau tour d’horizon des plus récentes nominations…Mese dit heureuse de commencer son nouvel emploi comme avocate et spécialiste de contrat de recherche à l’Institut Cardiologie de Montréal. Elle a travaillé plus de quatre ans chez Juripop.« Je tiens à remercier Juripop pour ces magnifiques années (et toute l’équipe que j’aimerais nommer en entier), ainsi que les nombreux organismes et partenaires que j’ai eu la chance de découvrir et avec qui j’ai pu collaborer comme gestionnaire de programme, écrit-elle sur LinkedIn. Mon parcours sera marqué par la qualité des humains que Juripop m’a permis de croiser ».Elle a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal et y est chargée de travaux pratiques au certificat en droit, à la Faculté de l’éducation permanente.Meest désormais avocate senior en droit de la famille et protection de la jeunesse chez Devichy. Elle travaillait depuis mai 2021 chez Audex Avocats, où elle a été avocate-conseil.Devichy précise que la Barreau 1992 a eu l’occasion, tout au long de sa carrière, d’accompagner des personnes aux prises avec des dossiers parfois très complexes, ou prises dans des situations familiales très litigieuses.« En plus de sa pratique du droit, Me Ste-Marie a brièvement enseigné à l'École du Barreau. Elle a également été médiatrice avant d'orienter sa pratique vers les questions de séparation, de divorce, de pension alimentaire pour enfants, de garde et de protection de la jeunesse ».a pour sa part annoncé rejoindre De Grandpré Chait en tant que parajuriste en droit corporatif, à Montréal.Elle travaillait depuis janvier 2023 chez McCarthy Tétrault, au départ comme stagiaire.rejoindra le Fonds de solidarité FTQ le 4 décembre comme adjointe juridique après plus de trois ans à l’Autorité des marchés financiers.Avant cela, elle a été ​​successivement adjointe au programme d'assurance-qualité pour l’association des Maîtres Couvreurs du Québec, agente administrative au CISSS de la Montérégie-Ouest, et agente de bureau pour Ville de Vaudreuil-Dorion.Me, avocate associée, cofondatrice de Leblanc Hurtubise Laroche avocats à Québec, est aussi désormais superviseure à la Clinique juridique de l’École du Barreau.Rappelons qu’elle se dédie aux dossiers relatifs au divorce, séparation, garde d’enfants, fixation et modification de pension alimentaire, et qu’elle pratique également en matière de droit des successions et de droit des personnes.