Le cabinet Morency accueille dans son équipe à Montréal l’avocat Me« Nous accueillons chaleureusement Me Hugo Beaulieu, nouvel avocat au sein de notre cabinet! Nous sommes ravis de son arrivée et convaincus que son expertise enrichira notre équipe », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Me Beaulieu pratique essentiellement en droit criminel, pénal, civil et en litige. Il parle le français et l’anglais.Avant de rejoindre Morency, il a travaillé comme avocat chez Joli-Coeur Lacasse Avocats et chez Therrien Couture Joli-Coeur.Il a également été superviseur pour la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) pendant environ un an.Le Barreau 2012 détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.