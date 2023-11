L’avocat Charles O’Brien. Sources: Facebook et Shutterstock

Une demande d’action collective a été intentée le 15 novembre dernier contre UPS paretLes demandeurs soutiennent que les frais de livraison d’UPS ne seraient pas correctement identifiés au moment du contrat.Pour la requérante Natasha Perry-Fagant, la valeur calculée des services frontaliers canadiens et indiquée sur la facture d'UPS est incompréhensible.Après avoir effectué un achat, la valeur calculée sur le site Internet des services frontaliers canadiens indiquait qu'un montant de 20,87 $ était dû sur une valeur d'importation de 103,80 $ US. Le montant total facturé par UPS s'élevait pourtant à 61,52 $. UPS aurait donc facturé à Perry-Fagant 40,65$ de frais et de taxes en trop.Selon les requérantes, UPS savait, ou aurait dû savoir, que ses déclarations étaient fausses, trompeuses, mensongères et insuffisantes.Si elles avaient eu connaissance des frais supplémentaires, elles auraient probablement cherché d'autres méthodes d'expédition qui auraient pu être plus économiques ou n'auraient pas effectué leurs achats.Ici le groupe représente:« Toutes les personnes physiques, les personnes morales au Québec, qui, du 15 novembre 2020 jusqu'à la date de l'autorisation, se sont vu imposer des droits de douane et/ou des frais de traitement perçus par UPS dans le cadre de l'importation de toute marchandise ».L’avocat représentant Natasha Perry-Fagant et Lorraine Briscoe estdu cabinet Lorax Litigation.Les requérantes demandent à UPS un paiement en dommages-intérêts punitifs et compensatoires d'un montant minimum de 75 millions de dollars pour toutes les pertes monétaires.