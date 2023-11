Heeba Ghouri, Sophie Bernier, Camille Turgeon et Anne-Julie Champagne. Source: LinkedIn

Le cabinet Morency a récemment célébré l’assermentation de quatre de ses stagiaires. Il s’agit deetCamille Turgeon a été étudiante en droit pour la Régie du bâtiment du Québec et pour le Laboratoire d'innovation juridique. Elle a également été stagiaire chez KDC/ONE en plus d’avoir été auxiliaire de recherche pour la Chaire en fiscalité et en finances publiques.Durant ses études, elle a été bénévole pour Pro Bono Students Canada et tutrice au Centre d'entraide à l'étude de la faculté de droit de son université.Me Turgeon détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en administration des affaires et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.Anne-Julie Champagne est avocate en droit de la santé et des services sociaux. Avant de rejoindre Morency, elle a fait son entrée en mai 2023 chez Morency à titre de stagiaire en droit.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Sophie Bernier est avocate en droit municipal.Avant de rejoindre Morency, elle a travaillé comme stagiaire à la Cour du Québec et comme adjointe administrative pour Structures Industrielles Premium Inc.Durant ses études, elle a été bénévole pour Pro Bono Students Canada et recherchiste pour le Bureau d’information juridique.Me Bernier détient un diplôme en fiscalité ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Heeba Ghouri est avocate en droit du travail.Avant de rejoindre Morency, elle a travaillé comme assistante de recherche et correctrice à l’Université d’Ottawa. Elle a également été stagiaire juridique chez Bombardier et assistante juridique aux Centres de justice de proximité.Durant ses études, elle s’est impliquée en tant que vice-présidente de l’Association du droit du travail et de l'emploi.Me Ghouri détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.