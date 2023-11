France Camille De Mers. Source: Lavery

, associée chez Lavery depuis maintenant cinq ans, parle à l’étudiante en droit qu’elle était avant de devenir avocate.Voici ce qu’elle aurait aimé savoir…Choisir son stage n’est pas une tâche facile… Lorsque j’étais étudiante en droit, j’aurais aimé qu’on me conseille sur le type de droit qui irait le mieux avec ma personnalité. Dans la course aux stages, on a tendance à aller vers n’importe quel cabinet qui nous accepterait. Il est plus judicieux de s’informer sur la culture et les valeurs de l’entreprise avant d’appliquer.Un truc? Rencontrer des avocats de différents cabinets et en apprendre plus sur leur quotidien. À quoi ressemble leur travail? Est-ce que le type de droit qu’ils pratiquent nous conviendrait? Votre première expérience en droit doit refléter ce que vous êtes.La mission principale du Barreau est de nous préparer à pratiquer le droit. Souvent, les étudiants en droit ont tendance à l’oublier et à croire qu’il faut tout apprendre par cœur. Ce n’est pas le but de cette école.Un truc pour bien se préparer à l’École du Barreau est de choisir les bons cours à suivre à l’Université. Vous pouvez demander des conseils à des étudiants plus avancés que vous ou à des API par exemple.Lorsque nous sommes étudiants en droit, il est difficile de savoir à quoi ressemble le quotidien des avocats. C’est pourquoi il est essentiel de s’informer sur les différents types de droit. Chaque domaine est différent et convient à certains types de personnes.Par exemple, si vous voulez plaider, ne devenez pas avocat en droit des affaires. Je travaille dans ce domaine depuis plusieurs années et je ne possède même pas de toge! Choisissez plutôt le droit familial ou le droit du travail.À l’Université, on nous dit souvent qu’on va devoir travailler de nuit et les fins de semaine. C’est un mythe. Il est possible pour un avocat de travailler de 9h à 17h… La preuve? Je le fais! Le travail d’un avocat est bâti sur le modèle du travailleur autonome. Il est donc possible de faire des heures supplémentaires si on le souhaite. Mais les heures sont définitivement plus flexibles qu’on peut le croire.Une chose qui m’a surprise en devenant avocate est qu’il y a beaucoup de travail d’équipe. En droit des affaires, pendant une transaction par exemple, nous sommes plusieurs professionnels à travailler ensemble sur un dossier. Ça peut définitivement plaire à ceux qui n’aiment pas travailler seuls.