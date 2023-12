Me Gabrielle Massé. Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Gattuso Bouchard Mazzone en tant qu’avocate en litige civil et commercial.Après l’obtention du Barreau, la jeune femme a démarré sa carrière chez Alepin Gauthier Avocats et Notaires.Durant ses études, Me Gabrielle Massé a également été bénévole pour Pro bono Canada.Diplômée d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, elle est présentement étudiante à la maîtrise en droit international à l’UQAM.