Cindy Ainsley. Source: LinkedIn

, qui a plus de 24 années d’expérience en tant que parajuriste, rejoint Robic à titre de superviseure des parajuristes, au sein de l’équipe de Montréal.Le poste implique de contribuer à la gestion, à la formation et au bon fonctionnement de l'équipe des parajuristes du secteur corporatif. Plus concrètement, il englobe la préparation de documents de clôture dans le cadre de différentes opérations, la révision de livres de procès-verbaux, des recherches sur les sociétés, et la préparation de documentation variée pour les clients et les avocats du cabinet.Avant de rejoindre Robic, Cindy Ainsley a travaillé en tant que parajuriste pour les cabinets Cain Lamarre, McCarthy Tétrault, Gowling, Dentons, Spiegel Sohmer, Fasken, Osler et Davies!Elle a également eu une expérience en entreprise chez Air Liquide.La recrue de Robic détient un certificat en droit de l’Université de Montréal.