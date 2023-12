J.Scott Bodie. Source: Bennett Jones

Edward M. Cook. Source: LinkedIn

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada,, annonce la nomination de deux juges à la Cour canadienne de l’impôt.« Je souhaite aux juges Bodie et Cook beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population canadienne en tant que membres de la Cour canadienne de l'impôt », mentionne-t-il.est nommé juge de la Cour canadienne de l'impôt. Il remplace le juge, qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 6 mai 2023.Le Barreau 1992 a grandi à Edmonton, en Alberta. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Queen's, d'un baccalauréat en droit de l'Université de l'Alberta et d'une maîtrise en droit de l'Université de la Colombie-Britannique.Il a pratiqué le droit fiscal et le droit des sociétés à Calgary pendant plus de 30 ans chez Bennett Jones, Fraser Milner Casgrain et Cook Duke Cox. Au moment de sa nomination, il était directeur de la planification fiscale à l’Alberta Investment Management Corporation (AIMco).Durant ses études, il a été rédacteur en chef de l’Alberta Law Review. Il a aussi été chargé de cours à la faculté de droit de l’Université de Calgary où il a enseigné le droit commercial.Le juge Bodie a écrit plusieurs articles dans diverses publications de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF) et a souvent été invité à prendre la parole pendant plusieurs conférences.Il s’est aussi impliqué au sein de la communauté à titre de bénévole, et a été directeur et président du comité de gouvernance et de nomination de l'organisation de développement de la jeunesse, 4-H Alberta.est aussi nommé juge de la Cour canadienne de l'impôt. Il remplace la juge, qui a été nommée à la Cour d'appel fédérale le 22 juin 2023.Le juge Cook a grandi à Brantford, en Ontario. Il a étudié l'économie à l'Université McMaster et a obtenu une maîtrise en administration des affaires à l'Université Dalhousie. Il est également titulaire d’un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit de la Faculté de droit Osgoode Hall.Il a été admis au Barreau de l’Ontario en 1999 et au Barreau de la Colombie-Britannique en 2014.Le juge Cook a travaillé comme économiste pour la province de l’Ontario et comme associé de la recherche pour la Fondation canadienne de fiscalité. Il a aussi travaillé pendant 20 ans au gouvernement fédéral.Il a gravi les échelons à l'Agence du revenu du Canada, au ministère de la Justice et au ministère des Finances, où il a occupé le poste de directeur général de la Division de la législation de l'impôt.Il a aussi pratiqué le droit fiscal au ministère de la Justice de la Colombie-Britannique et au sein du cabinet Fraser Milner Casgrain.Au moment de sa nomination, le juge Cook était associé chez PwC Cabinet d'avocats et se spécialisait dans la résolution des litiges fiscaux et la politique fiscale.Il s'est souvent exprimé sur les questions fiscales canadiennes et a comparu devant des comités parlementaires en tant que témoin expert. Il a également enseigné la fiscalité à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et a écrit des ouvrages sur l'impôt sur le revenu et la recherche fiscale.