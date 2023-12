Yu Chen Ding et Jeff Li. Source: LinkedIn

Vincent Beaupré et Ariane Ohl-Berthiaume. Source: LinkedIn

Les cabinets vous réservent plusieurs nominations. Pour l’occasion, Droit-inc vous prépare une soupe d’avocats pour vous aider à vous y retrouver!passe de stagiaire à avocat au sein du cabinet Barsalou Lawson Rheault.« Nous étions tous avec lui en pensée lors de son assermentation au Barreau du Québec la semaine dernière. Son dévouement et son travail acharné élèveront sans aucun doute notre équipe juridique », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Durant ses études, il a travaillé comme assistant de recherche en droit fiscal à l’Université de Montréal. Il a également travaillé en tant qu’étudiant en droit sur plusieurs dossiers à volet international dans un cabinet de droit en Chine.Il a aussi participé à plusieurs activités parascolaires dont des simulations de Nations Unies durant lesquelles il a pu prendre une position de délégué en chef et d’organisateur dans plusieurs comités. Il a également participé au concours national de plaidoirie Donald G. H. Bowman en droit fiscal.Le Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal et détient un certificat en droit chinois de l’Université des Sciences Politiques et de Droit de Chine à Beijing.est maintenant sociétaire chez KRB. Il est membre au sein du groupe F&A, droit corporatif et commercial.Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, les réorganisations complexes de sociétés et dans divers types de transactions commerciales.Avant de rejoindre KRB, il a travaillé comme assistant de recherche au Centre des politiques en propriété intellectuelle et comme avocat chez Stikeman. Il a aussi été officier de gestion des services de santé pour les Forces armées canadiennes.Le Barreau 2020 a complété ses études juridiques en droit à l’Université McGill et a été admis au Barreau du Québec et de l’Ontario en 2020. Il est aussi titulaire d’une maîtrise en droit, option fiscalité, de l’Université de Montréal, conjointement avec HEC Montréal.est avocat fiscaliste.« Je suis très heureux de vous annoncer que j’ai été assermenté à titre d’avocat vendredi dernier! C’est avec grande joie que je commencerai ce lundi ma carrière d’avocat fiscaliste chez Panorama Fiscalité corporative inc », mentionne-t-il sur LinkedIn.Il s’est impliqué durant ses études en tant que trésorier de l’Association Générale Étudiante de Droit.Le Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.est une avocate spécialisée dans les domaines du droit à la vie privée, de la protection des renseignements personnels, de la cybersécurité, et des technologies de l’information.En plus de publier des articles et d'animer des conférences, Me Ohl-Berthiaume enseigne en tant que chargée de cours à l’Université de Sherbrooke.Avant de rejoindre Robic, elle a travaillé comme stagiaire au Tribunal administratif du Québec, comme technicienne juridique chez IA Groupe financier puis comme avocate à la Régie des alcools des courses et des jeux.Elle a aussi été responsable des affaires juridiques chez Mondata.La Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.