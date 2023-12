Source: Shutterstock

Le Barreau du Québec vient de lancer une étude pour évaluer sa responsabilité et celle de ses membres concernant les questions environnementales et sociales.Et pour cause, face aux enjeux des changements climatiques, de la diminution de la biodiversité et, plus largement, de la transition socioécologique, l’Ordre a décidé d’agir.Pour mener à bien son étude, le Barreau a envoyé un mail à tous ses membres afin que ces derniers répondent à un questionnaire.L’objectif de cette étude? Définir les orientations de la politique du Barreau sur la responsabilité sociale et environnementale qui sera prochainement adoptée.