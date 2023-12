Me Marc Beaudry. Source: Resolys

Merejoint Resolys, qui vient d’en faire l’annonce sur LinkedIn.Le cabinet accompagne les organisations, gestionnaires, professionnels des ressources humaines, dirigeants et administrateurs afin de prévenir et de résoudre les différends et les problématiques en milieu de travail.Le cabinet estime que son arrivée représente l'ajout d'une expertise de pointe.Me Beaudry a travaillé durant 25 ans à la Commission des normes du travail. « Marc a évolué au sein de l'organisation depuis ses débuts comme stagiaire en droit jusqu'à occuper le poste de directeur des affaires juridiques », précise le cabinet.On apprend également que l’avocat a « activement participé à d’importants projets juridiques, notamment la mise en vigueur des dispositions sur le harcèlement psychologique au travail en 2004, et a contribué à l’évolution des notions de harcèlement sexuel et de violence en milieu professionnel ».Le cabinet note enfin qu’il a collaboré avec les tribunaux pour instaurer des modes alternatifs de règlement des conflits en milieu de travail, tels que la médiation et la conciliation.Diplômé de l’Université de Sherbrooke, Me Beaudry est Barreau 1998.