Dario Pietrantonio et Andrew Blattman. Sources: Robic et LinkedIn

Le cabinet Robic se joint à IPH Limited, un groupe de de cabinets internationaux de propriété intellectuelle. Il s'agit de la troisième acquisition d'IPH au Canada.IPH fera plus particulièrement l’acquisition de la pratique d'agence de propriété intellectuelle de Robic.« Ce sont eux qui nous approché. Le but premier d’IPH est de faire des acquisitions dans des marchés comme le nôtre et ça paraît. Ils connaissent bien notre réalité et ils sont très organisés », mentionne, membre du comité exécutif de ROBIC.Selon lui, le fait de rejoindre le groupe IPH renforcera l’offre de services internationaux de Robic et permettra au cabinet d’investir et de développer les affaires au niveau local.« Cette transaction nous permet d’acquérir de nouveaux outils pour nos équipes au niveau technologique. Ça va nous permettre de mieux croître dans l’industrie », ajoute-t-il.Le cabinet continuera d'opérer sous la marque actuelle Robic après la conclusion de la transaction, qui devrait avoir lieu à la mi-décembre 2023.« Robic va continuer de fonctionner sous le même nom, dans les mêmes bureaux avec la même équipe. Nous continuerons d’offrir des services de haute qualité à notre clientèle. La seule chose qui est différente est que nous avons maintenant l’appui d’IPH derrière nous », pointe Dario Pietrantonio.Pour, directeur général et PDG d'IPH, « il s'agit d'un développement excitant qui s'inscrit dans la continuité de notre croissance au Canada et en tant que réseauinternational de cabinets de propriété intellectuelle de premier plan ».Dans cette transaction, ce sont Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Cassels Brock & Blackwell et Bird & Bird qui ont agi à titre de conseillers juridiques pour IPH.Stikeman Elliott et Davies Ward Phillips & Vineberg ont pour leur part agi à titre de conseillers juridiques pour Robic.