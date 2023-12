L’avocat Louis Fortier. Source: A.C.J.T.

Un rassemblement a été organisé devant le palais de justice de Sherbrooke mercredi matin en guise de soutien pour les résidents du Faubourg Mena'Sen. Source: Radio-Canada / Thomas Deshaies

Une audience a eu lieu mercredi dans le dossier du Faubourg Mena'Sen de Sherbrooke. Le jugeA a entendu les parties concernées par une demande d'autorisation pour exercer une action collective.Rappelons que l’avocatet ses clients estiment que la vente du Faubourg Mena'Sen, anciennement un organisme à but non lucratif (OBNL), à des intérêts privés était illégale. Devant le juge, l'avocat a mentionné qu'il considère qu'il y a eu fraude dans le dossier.Des manifestants étaient par ailleurs présents devant le palais de justice mercredi matin à l’initiative de l’Association des locataires de Sherbrooke.« Il y a 172 ménages, et toutes ces personnes ont perdu un bien précieux, leur OSBL (organisme sans but lucratif), avec des méthodes qui frôlent la malhonnêteté. Je pense que ces gens-là viennent chercher justice. C’est un premier pas », estime le président de l’organisme,La défense, soit les cinq anciens administrateurs, affirme que rien ne les empêchait de bénéficier de la vente des immeubles. Le Faubourg Mena’sen était géré par un organisme à but non lucratif. L’avocat des anciens administrateurs dit que puisque le contrat de 35 ans avec la Société canadienne d’hypothèque et de logement qui prêtait de l’argent, en plus d’une subvention de 7 millions $ était venu à échéance, ils pouvaient vendre et qu’il n’y aurait une conséquence soit « ressortir de l’argent par la suite ».Selon l'avocat, les locataires n’ont subi aucun dommage et il n’y a pas lieu d’avoir un recours.« Les locataires ne sont pas du même avis et sont convaincus que ce qui s’est passé doit être puni. Et là, ça se poursuit. Ils essaient de tout faire, de tout mettre en œuvre pour ne pas que l'action collective se réalise, mais un moment donné il faut que ces cinq personnes-là, aux valeurs plus que douteuses, rencontrent la justice », soutient, membre du comité Sauvons Mena’Sen.Les acheteurs, qui sont mis en cause, ont quant à eux tenté de se faire exclure du processus judiciaire. Ils n’avaient pas selon eux à faire une enquête sur les vendeurs.Le jugea questionné longuement l’avocat des locataires sur les préjudices subis. Il a entre autres dit : « ce n’est pas parce qu’il y a des trottoirs glacés que les citoyens de Sherbrooke peuvent poursuivre la ville. Il faut qu’ils tombent ».Le Faubourg Mena'Sen est passé dans les mains du privé en février 2022. Les 18 M$ de la vente ont été divisés entre les membres de l'organisme à but non lucratif.