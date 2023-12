Me Véronique Brouillette. Source: Cain Lamarre

Meest spécialisée en déontologie, en droit professionnel et disciplinaire chez Cain Lamarre.Son intérêt pour ce domaine de pratique, l’associée l’a développé très tôt, dès son stage du Barreau.« J'ai beaucoup aimé ça parce que c’est l'idée de protection du public », confie-t-elle à Droit-inc.En matière de droit disciplinaire, Véronique Brouillette va accompagner les bureaux du syndic dans leurs enquêtes en déontologie.Pour rappel, les bureaux du syndic sont chargés d'enquêter à la suite de dénonciations sur des manquements possibles au code de déontologie ou au code des professions.Le rôle des avocats est de venir les conseiller puis de s’atteler à la rédaction des procédures disciplinaires.Après avoir travaillé à son compte pendant plus de 20 ans, Véronique Brouillette a décidé de rejoindre Cain Lamarre en 2021.« J'aimais bien l'idée d'être à mon compte, mais je trouvais que la gestion était un peu lourde, de mener ma petite barque toute seule, au niveau des ressources humaines, de la gestion, de l'administration et de la comptabilité ».Chez Cain Lamarre, l’associée se réjouit de travailler avec une équipe plus élargie. « Il y a une vraie synergie et un travail de collaboration ».Au fil de sa carrière, Me Brouillette a développé une expertise pointue en matière d’infractions de nature sexuelle et des questions liées à la transgression des frontières professionnelles.« L'inconduite sexuelle de transgression du cadre professionnel, ce sont des infractions qu’on voit encore malheureusement trop souvent », souligne l’associée.« Il y a une incompréhension de la part des professionnels de l'importance de respecter le cadre professionnel et de ne pas s'aventurer dans des situations amicales, amoureuses, sexuelles ou intimes ».Certains dossiers ont assurément été plus marquants.Passionnée par le droit des professions, Véronique Brouillette a commencé à enseigner le droit des professions aux étudiants en droit à l'UQAM en 2013.Depuis 2015, elle enseigne également les aspects légaux et organisationnels de la psychothérapie au Québec.Pour exercer dans son domaine de pratique, l’associée confie qu’il est essentiel de développer un bon lien avec son client.« Il faut également avoir la capacité de s'adapter aux victimes et aux personnes qui sont appelées à témoigner dans nos dossiers ».