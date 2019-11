Pierre Arcand, recruteur juridique, répond à vos questions

La Question au Recruteur

Bonjour Monsieur Arcand,Je voudrais savoir si c’est une bonne idée de contacter un employeur sur Linked-in ou tout autre média social.Cher lecteur,Mon premier réflexe est de vous répondre que ce n’est pas une bonne idée. Pourquoi ? Trop impersonnel, trop facile et pas vraiment professionnel. Cependant, en y pensant un peu plus je me dis effectivement cette démarche est facile.On a beau être conscient que le résultat ne sera peut-être pas au rendez-vous, il y a si peu de temps à investir que cela en vaut peut-être la peine. Il s’agit dans le fond de faire un simple calcul du ratio efforts/résultats et aussi d’être conscient de la place de plus en plus grande que prennent ces médias.La vraie question dans le fond est de savoir quelles sont les chances que vous nuisiez à votre candidature en effectuant une telle démarche ? Elles sont bien minces à mon avis si vous le faites de façon intelligente.Vous devriez éviter les approches généralisées car l’employeur veut idéalement une personne motivée pour se joindre à son équipe, pas motivée à joindre n’importe quelle équipe. Évitez également les répétitions, un contact suivi d’un rappel deux ou trois semaines plus tard est amplement suffisant car vous ne voulez certainement pas tomber sur les nerfs de votre cible.Adressez-vous finalement à la bonne personne et pas nécessairement au plus haut gradé de l’entreprise visée. Bombarder le VP affaire juridique de courriels ne vous donnera pas un poste dans son équipe, et en plus si vous êtes relativement junior, vous ne vous rapporteriez même pas directement à lui. Essayez d’identifier la personne clé, celle qui est en charge du processus de dotation ou encore le supérieur immédiat de la personne qui sera engagée.Une démarche professionnelle et stratégique est toujours avantageuse même sur les réseaux sociaux. Donc, ce n’est pas une mauvaise idée mais il faut être conscient des limites d’une telle idée et la combiner avec des démarches plus traditionnelles.Je profite du fait que je traite des média sociaux pour vous souligner ce qui suit car même si la majorité d’entre vous le sait, certains semblent l’oublier à l’occasion.Les recruteurs et les employeurs consultent les profils sociaux des candidats. Ils ne vont pas systématiquement consulter les profils de chaque candidat mais si vous faites partie de la « short list », il est probable qu’une vérification soit faite avant la deuxième entrevue.Ce qu’on retrouve sur les sites est souvent non pertinent mais il s’agit encore là d’un calcul efforts/résultats. Ce n’est pas bien long et quelques fois on y découvre des perles. Pourquoi un employeur s’en priverait ?Je ne pense pas avoir à vous dire l’impact qu’aurait un commentaire à laou encore une photo de vous en G-string rose sur la plage. Lorsqu’un recruteur ou les ressources humaines recherchent un candidat, ils veulent entre autre chose quelqu’un qui saura faire preuve de jugement. Les réseaux sociaux ne garantiront pas que le candidat fait toujours preuve de jugement mais ils pourraient démontrer hors de tout doute qu’il en manque.J’espère que ma réponse vous sera utile et je vous souhaite une bonne semaine.Chaque semaine, le recruteur juridiquerépond à une question posée par vous, chers lecteurs.La Question au Recruteur de la semaine est choisie parmi toutes celles reçues sur le site. Toutes les questions sont bonnes pour autant qu’elles concernent votre carrière de juriste.s'est spécialisé en recrutement juridique après avoir pratiqué le droit pendant une douzaine d'années. Ayant été associé au sein de cabinets boutiques ainsi que d'un important cabinet de Montréal, il connaît bien la communauté juridique et les enjeux reliés à la pratique du droit tant en cabinet qu'en entreprise. Arcand et Associés, une entreprise spécialisée dans le recrutement de cadres et de professionnels, a été fondée en 1999. Pierre Arcand et son équipe apporte un soutien professionnel tant aux entreprises qu'aux cabinets qui cherchent à recruter les meilleurs candidats disponibles.