Les professeurs Mariève Lacroix, d’Ottawa, et Olivier Gout, de Lyon 3. Photos : Site Web de l'Université d'Ottawa et de Lyon 3

Les honorables Suzanne Gagné, Marie-Josée Hogue et France Thibault. Photos : Site Web de la Cour d'appel du Québec

Nicolas Vermeys. Photo : Site Web de l'Université de Montréal

la professeure titulaire de droit civil à l’Université d’Ottawa, Céline Lévesque. Photo : Site Web de l'Université d'Ottawa

Le professeur Alexandre Stylios. Photo : Site Web de l'Université Laval

Une nouvelle Chaire-miroir Ottawa-Lyon, nommée Les avatars de la personne et les enjeux contemporains du droit privé de la responsabilité, est considéré comme un pôle novateur de recherche qui fera ressortir le dynamisme, la richesse et le rayonnement des deux facs de droit que sont la section droit civil de l’Université d’Ottawa et la faculté de droit de l’Université Jean Moulin – Lyon 3. Les professeurs, d’Ottawa, et, de Lyon 3, dirigeront la chaire. L’expression « Chaire-miroir » vise à inspirer et promouvoir des réflexions sur le thème discuté dans les deux systèmes juridiques civilistes. La Chaire-miroir a été lancée le 10 octobre dernier, à Ottawa, avec la signature officielle des deux titulaires ainsi que de la doyenne, du recteuret de, ministre-conseiller de l’Ambassade de France.Les étudiants du cours de Droit pénal général de la fac de droit de l’Université Laval ont pu assister au pourvoi portant sur l’affaire R. c. Julien, 2017 QCCQ 1092, le 7 novembre dernier, à même leur pavillon, alors que les honorablesetse sont déplacées au pavillon De Koninck pour y siéger. La salle physique ayant bien sûr ses limites, l’audience a aussi été diffusée via le web. La cause a donc été suivie par plus de 250 personnes en direct. Grâce au travail de la vice-doyenne aux études et à l'expérience étudiante,, et des professeurset, responsables des sections du cours en question, les étudiants pourront effectuer un travail académique sur une cause réelle.Le vice-doyen à l'administration des programmes, directeur adjoint du Laboratoire de cyberjustice et chercheur au Centre de recherche en droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal,, a été nommé par le gouvernement du Québec comme membre du Comité consultatif en cybersécurité, le 12 novembre dernier, par le ministre. Le comité, composé de 14 membres, vise l'élaboration de la première politique gouvernementale de cybersécurité, afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux en matière de sécurité de l'information, de protection des données personnelles et de transformation numérique gouvernementale.Deux facultés de droit québécoises se sont retrouvées dans le 100 mondial 2020 du Times Higher Education, publié le 5 novembre 2019. L’Université McGill a atteint la 20e position, tandis que l’Université de Montréal s’est tout juste qualifiée au 99e rang. D’autres facs de droit canadiennes sont aussi dans parmi les meilleures au monde: Université de Toronto (10e), Université de la Colombie-Britannique (34e), Université York (66e), et l’Université d’Ottawa (92e).Le Conseil canadien de droit international (CCDI) a annoncé que la professeure titulaire de droit civil à l’Université d’Ottawa,, succède à Me Marie-Claude Boisvert à la tête de son comité exécutif. Fondé en 1972, le CCDI a pour mission de promouvoir l’étude et l’analyse coopérative des enjeux de droit international, autant par les universitaires que par les praticiens. La prof Lévesque siègera pour une période de trois ans. « Nous sommes choyés au Canada de pouvoir compter sur une communauté de droit international qui est riche, active et diversifié. Je serai heureuse de travailler avec les membres du CCDI et autres partenaires afin de faire avancer sa mission », a-t-elle indiqué par voie de communiqué.Le professeura été nommé directeur des programmes de 2e et de 3e cycles de la faculté de droit de l'Université Laval, un retour à cette fonction qu'il avait occupé du 1er juillet au 7 décembre 2017. Prof de la faculté depuis le 1er janvier 2011, il y enseigne le droit pénal, la procédure pénale et la preuve pénale. Il est également auteur de nombreuses publications et mène des travaux de recherche dans plusieurs branches du droit pénal.