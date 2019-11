Julius Grey is Iron Man? pic.twitter.com/DLx5mFGjHt — Christopher Curtis (@titocurtis) November 8, 2019

Cette nouvelle mesure punitive que propose le ministre Simon Jolin-Barrette brime les droits des citoyens et touche démesurément les personnes âgées ou vulnérables dont la capacité à apprendre une nouvelle langue est réduite. https://t.co/XfoygfqOXz — Viviane Albuquerque (@IamVivianeA) November 14, 2019

En sport, on utilise l’expression « homme de fer » pour désigner les sportifs qui font preuve d’une grande endurance, d’une durabilité remarquable.Eh bien, il faut avouer que l’expression sied bien à Me, qui pratique sans relâche depuis son inscription au Barreau en 1974.Me Grey a rencontré la populaire, dans le cadre de l’enregistrement de son podcast The Goldwaters.Reste à savoir pourquoi il y a une statue miniature d’Ironman dans les bureaux de Goldwater Dubé…Parlant de fierté...Me, associé-directeur de BCF, est un papa fier.Il a choisi LinkedIn pour publier des photos de voyage de son fils,, qui s’éclate à San Diego. Une bonne occasion de rappeler l’importance de l’amitié!Puis, il a publié une photo de sa fille, Caroline, qui est gestionnaire des ventes pour les Canadiens de Montréal.Quel beau moment d’émotion!Pas de cravate, en jeans, un mercredi???Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas la nouvelle habitude de Me, associé chez BLG.Si Me Lefebvre est habillé ainsi, c’est au profit de Centraide Grand Montréal.On n’en fera pas une controverse à la, vous le voulez bien?À vos marques, party!La gang de KRB avocats n’a pas fait les choses à moitié pour célébrer son cinquième anniversaire.Si vous « rêviez » de voir des avocats sur leur 31, sourires aux lèvres et coupes à la main, c’est ici que ça se passe.Le ministrene peut s’acheter une semaine à l’abri des critiques…Mene s’est pas gênée pour dénoncer sa réforme linguistique, sur Twitter.« Cette nouvelle mesure punitive que propose le ministre Simon Jolin-Barrette brime les droits des citoyens et touche démesurément les personnes âgées ou vulnérables dont la capacité à apprendre une nouvelle langue est réduite », écrit-elle.« CAIN LAMARRE!! »