Me Jim Langston, associé M&A chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Photos : Law360.com et Shutterstock

Faire face à l'augmentation du volume et de la complexité de l'information.

Mettre l'accent sur une meilleure efficacité et une plus grande productivité.

Comprendre quelles sont les technologies juridiques qui offrent la meilleure valeur ajoutée.

Répondre aux attentes changeantes des clients.

Une plus grande concurrence sur les prix et l'apparition de nouveaux systèmes tarifaires.

En tête de liste, il y aura, d'après eux, l'augmentation du volume et de la complexité de l'information. Mais le sondage met aussi en évidence l'évolution des demandes des clients et le changement qu’ils perturbent .La technologie joue également un rôle clé dans la gestion de ces défis avec ceux qui adoptent et s'adaptent à la technologie et ceux qui traînent des pieds. Les premiers bénéficieront d'un avantage et d'une rentabilité accrue.Les 5 principales tendances ont été révélées comme suit :L'enquête souligne que, malgré le fait que beaucoup d'avocats ont conscience de ces enjeux clés à venir, moins d'un tiers sont prêts à s'y attaquer.Pourquoi? « Il y a beaucoup d'incertitude dans le monde et c'est ce qui incite les entreprises à faire une pause, à réévaluer leurs plans stratégiques et à déterminer ce qu'elles veulent faire et si c'est le bon moment ou non », a déclaré Jim Langston, associé M&A chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.