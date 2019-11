Stacy McLean, Gail Harding, Cecile Chung, Paulina Hiebert et Christa Wessel. Photos : Sites Web de Blakes et de Toronto Global, et LinkedIn de Gail Harding, de Paulina Hiebert et de Christa Wessel

Un plus grand nombre de femmes occupant des postes juridiques internes de haut niveau sont nommées aux conseils d'administration des plus grandes sociétés ouvertes du Canada.Elles sont même plus nombreuses que leurs homologues masculins à y siéger.Ces chiffres proviennent d'une analyse du cabinet Blake, Cassels & Graydon qui suit le nombre d'avocats internes qui siègent au conseil d'administration dans les quelque 240 sociétés cotées en bourse à Toronto.Ainsi, la dernière analyse a révélé que le nombre de femmes conseillères juridiques au sein des conseils d'administration est passé de 26 en 2016 à 49 en 2019.Elle surpassent également leurs homologues masculins au sein du conseil d'administration par un ratio d'environ trois à deux.Pour, qui répondait aux questions du Globe and Mail, cette croissance s'explique par « l'attention croissante portée à la nécessité d'une plus grande diversité au sein des conseils d'administration ».Par exemple,, ancienne cheffe des affaires juridiques de la Banque de l'Ouest canadien, a été nommée au conseil de Meridian Credit Union plus tôt cette année, et Cecile Chung, avocate générale chez Samuel, Son & Co, distributeur et fabricant de métaux, qui a été nommée au conseil de l'agence Toronto Global en janvier., qui a occupé des postes juridiques internes supérieurs au sein de The North West Company Inc. et de The Brick Group Income Fund, et a été nommée au conseil d'administration du Boston Pizza Royalties Income Fund en juin, et, cheffe des opérations et avocate générale chez ClearView Strategic Partners Inc, a été nommée en juillet au conseil de la Corporation commerciale canadienne, une société de la Couronne fédérale spécialisée en exportations.D'après le rapport, la plupart des secteurs de l'industrie continuent de faire preuve d'ouverture vis à vis des membres qui composent leur CA, à l'exception des télécommunications. Le secteur de l'énergie continue d'avoir le plus grand nombre de femmes avocates dans les CA.Malgré les progrès réalisés par les femmes au sein des CA, ainsi que l'attention accrue des médias à l'égard de la diversité en leur sein, les femmes demeurent sous-représentées dans les conseils canadiens.Dans un rapport publié en septembre, Osler, Hoskin & Harcourt LLP a constaté qu'au 31 juillet, les femmes ne détenaient que 18% des sièges au conseil d'administration de 726 sociétés ayant divulgué le nombre de femmes membres de leur conseil d'administration (contre environ 12% en 2015).Les conseils d'administration canadiens se tirent encore moins bien d'affaire en ce qui concerne la représentation des minorités visibles et des peuples autochtones. Dans son rapport de 2018, le Conseil canadien sur la diversité du conseil d'administration a constaté que les membres des minorités visibles autodéclarés ne représentaient que 6% des membres du conseil d'administration parmi les 60 sociétés inscrites à la Bourse de Toronto, soit un indice de 60 des plus grandes sociétés.