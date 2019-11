Mes Éric Archambault, Frédérick Breton, Caroline Côté et Audrey Joly. Photos : Site Web de Therrien Couture Joli-Coeur

En même temps que la fusion Therrien Couture et Joli-Coeur Lacasse sera officielle, quatre avocats seront nommés associés au sein du grand cabinet Therrien Couture Joli-Coeur. Il s’agit de MesetBarreau 2012, Éric Archambault oeuvre à Saint-Hyacinthe. Dès le début de sa carrière, il a développé sa pratique en droit des affaires, notamment en fusion et acquisition et en droit corporatif au sein de Therrien Couture. Il s’implique aussi dans le comité organisateur de l’Aile jeunesse de La Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe et est administrateur d’Espace Carrière.Frédérick Breton est un avocat spécialisé en droit des assurances et également formateur accrédité par la Chambre de l’assurance de dommages. Barreau 2002, Me Breton a également partagé son savoir en tant que professeur à l’école du Barreau, de 2007 à 2018, notamment en droit des assurances et en rédaction de procédures judiciaires. Il pratique au bureau de Sherbrooke.Caroline Côté oeuvre au sein de l’équipe de financement de Therrien Couture depuis 2012, au bureau de Brossard. La Barreau 2010 se spécialise dans les contrats d'affaires, les conventions entre actionnaires, le droit corporatif, le droit des affaires, le financement des entreprises et les fusions et acquisitions.Audrey Joly est une plaideuse en matières civiles et commerciales. Elle se spécialise en prévention et règlement de différends commerciaux. La Barreau 2012 a terminé en mars dernier son mandat d’un an à titre de présidente du Jeune Barreau de Laval. Chez Therrien Couture, elle s’implique dans le processus de recrutement de talents, agissant notamment à titre de maître de stage.