Cindy Man Yee Ho

Valérie Laberge

Raphaëlle Desvignes

Jennifer Fafard-Marconi

Nicolas Mercier Lamarche

Bodgan-Alexandru Dobrota

Cynthia Chénier

Guillaume Cliche-Rivard

Jeudi dernier se tenait le Gala du Jeune Barreau de Montréal (JBM), couronnant « Les leaders de demain », synonyme des huit avocats de l’année selon l’organisation.Animée par l’avocat Me Martin Proulx , la soirée s’est déroulée au Théâtre St-James sous la thématique « Les mille et une nuits. » Pour le moment, aucune Blackface n’a été rapportée…On y retrouvait plus de 300 invités, dont 24 juristes en nominations, et huit avocats gagnants. Les voici!Meremporte la palme dans la catégorie de droit corporatif. Elle coiffe donc les avocatesde Tutino Joseph Grégoire etde Fasken au fil d’arrivée.Me Man Yee Ho, avocate chez Ds Avocats, a obtenu son Barreau en 2013. Elle est également présidente et directrice de la Young Chinese Professionals Association (YPCA) et vice-présidente de la Hong Kong Canada Business Association (HKCBA).Celle qui est surnommée « General Pow » a enfilé les gants de boxe en 2018, le temps du gala Ko Cancer.L’avocate solol’emporte!Barreau 2009, Me Laberge est également médiatrice. Elle a entamé sa carrière chez Béliveau Brassard, où elle a pratiqué pendant six ans. Ancienne de l’Université Laval, elle enseigne en techniques juridiques au Collège Ahuntsic.Exceptionnellement, le Comité de présélection du JBM avait choisi de ne déterminer que deux finalistes dans cette catégorie: Mes Laberge et, qui oeuvre au sein de la pratique deC’est l’avocate de DDC Légal, Me, qui a gagné ce prix.En plus de s’investir dans divers organismes, elle s’implique à faciliter l’accès aux ressources judiciaires et à la connaissance juridique dans le cadre de sa pratique.Mesde Belton Avocat etde Borden Ladner Gervais également nommés dans cette catégorie.La carrière dea été soulignée dans cette catégorie. Barreau 2012, elle est directrice du Centre de justice de proximité du Grand Montréal.Ses mandats sont de mobiliser son équipe d’avocats et d’étudiants, créer des partenariats, sièger sur de nombreuses tables en justice afin de mettre en oeuvre sa mission d’accès à la justice.La juriste a complété son stage à l’aide juridique.d’Arche Innovation etde l’Association de la santé publique du Québec étaient également nommés dans cette catégorie.L’avocat de la direction des poursuites pénales et criminelles (DPCP) et de la Cour municipale de Montréall’emporte dans cette catégorie.Barreau 2010, il a développé à la Cour de Montréal divers programmes sociaux permettant à des gens faisant face à des délits criminels ou pénaux de bénéficier d’une justice de proximité.Mes(Université du Québec à Montréal) et(Agropur Coopérative) étaient également nommés dans cette catégorie.Mede Woods a quitté la soirée avec le prix dans cette catégorie. Sa pratique est concentrée en litiges commerciaux complexes soulevant des enjeux nationaux ou internationaux, stratégiques ou des risques de réputation.Il enseigne également à l’Université McGill en plus d’être chef d’équipe de plaidoirie au Concours Willem C. Vis.L’avocat a vaincu Mesde Lavery etde Davies dans cette catégorie.La Barreau 2009l’emporte dans cette catégorie.Avocate solo, elle fait partie du Conseil d’administration du Groupe Amorce (thérapie en délinquance sexuelle), dont elle est présidente. Elle a cofondé l’Association des Avocats Carcéralistes Progressistes (AACP) qui vise à rendre plus accessible la pratique du droit carcéral.Mes Hussein Hassan de l’Aide juridique et Ariane Bergeron St-Onge de Roy Bélanger Avocats étaient également en lice pour ce prix.est l’avocat en droit du travail et administratif de l’année.Barreau 2015, il est le président de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration et fondateur de Cliche-Rivard avocats.Mesde Norton Rose etde Murdoch Archambault étaient nommés dans cette catégorie.Ces gagnants ont été choisis par le Conseil des gouverneurs du JBM, qui est notamment formé des juristes suivant:L’honorable, Juge en chef du Québec (Cour d’appel)L’honorable, Juge en chef de la Cour supérieure du QuébecL’honorable, Juge en chef de la Cour du QuébecL’honorable, Présidente du Tribunal des droits de la personneL’honorable, Juge-président de la Cour municipale de la ville de MontréalM. le Bâtonnier, Barreau du QuébecM. le Bâtonnier, Barreau de MontréalMe, Doyen de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAMMe, Doyen de la Faculté de droit de l’Université McGillMe, Présidente de l’Association du Barreau canadien, Division du QuébecMe, Président de l’Association de droit Lord ReadingMe, Avocat en chef – Affaires juridiques – Hydro-QuébecMe, Directeur Services Juridiques chez Bombardier Produits Récréatifs inc.