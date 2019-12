Photo : Shutterstock

Le jugede la Cour du Québec condamne, un individu s’étant déguisé en arabe pour cambrioler un dépanneur, à 15 mois de prison.En avril dernier, l’accusé s'est rendu dans un dépanneur de Shawinigan, se déplaçant sur un BMX pour enfants, tel que le rapporte le Nouvelliste.L’homme arborait alors une serviette de bain enroulée autour de la tête, un bas de pyjama et des pantoufles. Au visage, il avait des poils pubiens collés par du sirop d’érable, ce qui devait lui servir de barbe. Il ne possédait alors pas d’armes.Une fois entré dans le dépanneur, il a exigé au commis de lui donner le tiroir-caisse. Celui-ci a cédé à ses demandes, même si le type déguisé n’était pas armé, car son déguisement lui faisait peur.Le voleur s’est finalement tiré du commerce avec de l’argent, de l’alcool et des cigarettes.Rapidement, les policiers l’ont arrêté et incarcéré dans une cellule. Frédéric Jean n’a visiblement pas apprécié l’événement, puisqu’il a déchiré sa couverture et fait des graffitis avec ses selles sur les murs qui l’entouraient.Hormis des accusations de vol et de méfaits, l’accusé a été inculpé de harcèlement criminel envers une adolescente âgée de 15 ans.Frédéric Jean a également été déclaré coupable de possession de poivre de cayenne, d’avoir volé du jus dans une épicerie et d’avoir brisé une probation.La décision du juge Trudel a été prise en fonction d’une suggestion commune de la procureure de la Couronneet de l’avocat de l’accusé,de Milette avocats.