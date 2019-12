Me Christopher Hook. Photo : avvo.com

L’avocat californienn’a appliqué aucun filtre pour illustrer sa frustration devant son confrère de la partie adverse, l’associéde Sheppard Mullin.« Mange un bol de bites! » et « je vais laisser la longue bite de la justice baiser ton client », a lancé Hook au visage de Klee avant de le traiter de « tache de sperme » et de « baiseur de mère à bite molle ».Et ce n’est pas tout, rapporte Above The Law. Hook a aussi menacé de pratiquer le waterboarding « sur chacun des trolls de tes clients qui se pointent pour une déposition sans aucune merci » en ajoutant savoir où demeurait Klee.À l’origine de ses commentaires hargneux? Un simple litige d’assurances d’un peu plus de 200 000 $. Hook représente un couple qui a obtenu un peu plus d’un million de dollars de l’assureur Allstate, défendue par Sheppard Mullin.Klee a formulé une application ex parte, se plaignant d’une multitude de courriels agressifs de Hook.Ce dernier a répondu qu’il s’agissait de « tactiques de négociation confidentielles », mais qu’il se peut que son « langage ait dépassé la ligne ».Le juge n’a toutefois pas encore statué si la cause serait rejeté ou si le couple de plaignants devraient s’adjoindre les services d’un nouvel avocat. La prochaine audience aura lieu le 16 décembre…