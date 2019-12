Me Calin Rovinescu. Photo : Air Canada

Le président et chef de la direction d'Air Canada Mesera admis dans l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne à titre de compagnon en 2020.« Les réalisations exceptionnelles dans le monde des affaires et l'excellence du leadership de Calin ont été reconnues par de nombreuses organisations influentes au Canada et dans le monde », a soutenu par voie de communiqué, membre du conseil d'administration d'Air Canada admise au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2019.« Quand on songe au soutien apporté par Calin aux initiatives d'Air Canada (...), il est tout à fait naturel de voir l'excellence de ses réalisations dans le monde des affaires et son apport aux causes sociales canadiennes lui valoir une autre grande marque de reconnaissance consistant à lui ouvrir les portes du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2020. »Me Rovanescu est à la tête d’Air Canada depuis 2009. Il a également été reconnu stratège de l’année 2019 par le Report on Business du Globe and Mail.Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne a été mis sur pied par JA Canada en 1979 pour honorer les leaders marquants du monde des affaires. Les compagnons sont nommés par leurs pairs et choisis par un comité de sélection indépendant.