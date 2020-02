Me Eugénie Lefebvre. Photo : Site Web de Langlois

Langlois a mis le grappin sur une avocate spécialisée en droit bancaire, en faillite, en insolvabilité et en restructuration financière.Avant de faire le saut chez Langlois, Meétait conseillère juridique à la Banque de Montréal. Me Lefebvre a aussi été avocate principale du groupe des services financiers chez Borden Ladner Gervais, au sein duquel elle a travaillé près de huit ans.Diplômée de l’Université de Montréal et Barreau 2013, la nouvelle avocate chez Langlois « possède une expertise en matière de fraudes et de litiges liés aux lettres de change et aux détournements de fonds. Elle a également été impliquée dans divers dossiers relatifs à la protection des renseignements personnels et au respect de la vie privée dans le secteur bancaire », apprend-on sur le site de Langlois.Me Eugénie Lefebvre est aussi membre du Jeune Barreau de Montréal, de l’Association du Barreau canadien (ABC), section du droit de l’insolvabilité, de la Turnaround Management Association (TMA), et de l’Association des femmes en finances du Québec (AFFQ).