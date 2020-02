Photo : Shutterstock

Pas de doute : la course aux stages bat son plein . Consciente qu’il s’agit d’un moment éprouvant, parfois déprimant, l’École du Barreau met son expertise à la disposition de ses étudiants.En effet, elle organisera prochainement des journées de consultations individuelles dans ses centres de formation, pour vous aider à réviser et à bonifier votre C.V. et vos lettres de présentation. Ce service est réservé exclusivement aux étudiants qui sont actuellement inscritsà l’École du Barreau.Le genre de coup de main, qui, disons-le, peut faire la différence. Peut-être obtiendrez-vous le stage de vos rêves...Centre de Montréal : 26, 27 et 28 février 2020Centre de Gatineau : 13 mars 2020Centre de Sherbrooke : 23 et 24 mars 2020Centre de Québec : 26 et 27 mars 2020N’oubliez pas de prendre rendez-vous à la réception de votre centre.Plus important : apportez votre C.V.!