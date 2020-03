Frédéric Bastien. Photo : Facebook

Candidat à la chefferie du Parti québécois,est bien connu des lecteurs de Droit-inc pour avoir critiqué les liens de certains juges ayant à se positionner sur la Loi 21 et la société de droit Lord Reading, connue pour ses positions contre ladite loi.Dimanche, M. Bastien a relaté des déclarations faites sous serment à la Cour supérieure où, premièrement, des parents musulmans disent avoir été mis sous pression pour que leur fille porte le hidjab par une éducatrice en service de garde et, dans un autre cas, les parents d’une fillette musulmane auraient été visés parce qu’elle ne consommait pas de la viande halal.Ces cas démontrent, selon M. Bastien, que la Loi 21 doit être étendue à d’autres catégories d’employés, dans les écoles du primaire à l’université. Il s’engage à en faire la promotion s’il est élu chef du PQ et à modifier la Loi si son parti prend le pouvoir.Voici sa publication :