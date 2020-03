Photo : Shutterstock

Nous suivons encore la course aux stages grâce au forum de Lawstudents.ca. Si les appels tirent à leur fin, ils ne sont pas finis! Un étudiant a d’ailleurs eu une belle surprise mardi…Alors, que s’est-il passé la semaine dernière?Comme quoi il ne faut jamais désespérer!« Appel pour une entrevue chez Lavery malgré un courriel de refus reçu il y a quelques jours », écrit un participant à la course aux stages sur le forum.L’étudiant qui avait reçu un courriel de refus de Lavery a tout de même eu un appel mardi l’invitant à une entrevue à leur bureau de Sherbrooke. Il faut dire qu’il a de l'expérience en cabinet : ça aide… L’étudiant de l’Université de Sherbrooke a une moyenne de 3,0.Deux étudiants reçoivent un courriel pour une entrevue chez Robic, dont un de l’Université de Montréal.Un étudiant de l’UdeM est quant à lui contacté par Bélanger Sauvé.Norton Montréal a finalement envoyé ses courriels de confirmation d’entrevue. Les étudiants les attendaient depuis des semaines et commençaient à s’inquiéter.« J'ai eu mon appel le premier vendredi de la course et aucune nouvelle depuis », témoignait un étudiant de l’UdeM. Espérons qu’il ait reçu le fameux courriel lui aussi!Refusé chez Davies, Lavery et Gowling il y a deux semaines, un étudiant de l’UdeM est invité à une entrevue chez Séguin Racine.