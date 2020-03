Yuan Kui Zhao est représenté par Me Jos El Debs. Photos : Shutterstock, site Web de Century21 et archives de Droit-inc

La Ville de Montréal est poursuivie au civil par, un agent immobilier d’une soixantaine d’années.M. Zhao est représenté par Me, un praticien solo avec qui Droit-inc avait discuté, en 2016 Février 2019.M. Zhao tombe à une intersection de l’arrondissement Verdun. Une plaque de glace noire invisible serait en cause… ses bottes d’hiver antidérapantes ne lui ont été d’aucun secours.La poursuite assure que cette chute, loin d’être bénigne, a disloqué la colonne vertébrale de M. Zhao et gravement endommagé sa moelle épinière.Plus important, le plaignant conserverait des séquelles majeures de cet incident. Son hospitalisation et sa convalescence, notamment, l’empêcheraient désormais de gagner sa vie, en plus que de l’isoler socialement.M. Zhao et son avocat réclament aujourd’hui justice en dommages et intérêts, à la Cour supérieure du Québec. Ils demandent 135 000 $, soit 50 000 $ pour compenser les pertes de revenus de M. Zhao et 85 000 $ pour les troubles, douleurs et inconvénients qu’il a subis.Obtiendra-t-il gain de cause?À suivre…