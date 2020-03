Mes Nicolas Dubé et Marie-Pierre Jacob. Photos : Site Web de Stein Monast

Mese joint à l’équipe d’assurance, responsabilité civile et professionnelle de Stein Monast, à Québec.Barreau 2018, Me Dubé pratique dans ce domaine depuis le début de sa pratique. Le cabinet souligne son côté accessible et sa facilité à bien communiquer les enjeux de droit.« C’était important pour moi d’exercer dans un cabinet qui met réellement l’emphase sur le travail d’équipe et la collaboration », a-t-il souligné par voie de communiqué.Par ailleurs, Stein Monast souligne le retour de Meaprès un congé de maternité. Avant de se joindre au cabinet en 2017, Me Jacob avait été juriste au Bureau de l’Audit et des Enquêtes de l’ONU et avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec.« Je ne peux passer sous silence la fierté et la reconnaissance que j’ai d’exercer dans un cabinet d’avocats qui offre un milieu de travail facilitant la conciliation travail-famille », s’est-elle réjouie.