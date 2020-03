Atrium founder and CEO Justin Kan. Photo : Flickr

Techcrunch rapporte que Atrium Legal a mis la clé dans la porte de ses bureaux de Palo Alto.L’entreprise avait recueilli 75 millions de dollars US auprès de fonds de capital de risque pour lancer ce qu’elle décrivait comme « une plateforme révolutionnaire dans la prestation des services juridiques. »Atrium offrait ses services par abonnement, dont le forfait de base était 500 dollars US par mois. Les clients avaient accès à des bases de données et un robot-conseiller qui offrait des informations génériques, en plus d’avoir une banque de temps avec de véritables avocats.Cette approche hybride technologie/avocats devait, en théorie, permettre d’élargir l’accès aux services juridiques pour les individus et les petites entreprises. Dans les faits, Atrium avait des frais beaucoup plus élevés qu’un cabinet juridique traditionnel et les abonnements étaient loin de couvrir les dépenses courantes.Atrium avait promis, en outre, de réduire substantiellement les frais de gestion documentaire, un objectif qui n’a jamais été atteint. Fait à noter, les avocats qui étaient employés par Atrium se sont regroupés pour créer un cabinet traditionnel, le format même que leur entreprise devait perturber.