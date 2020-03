Me Jordana Loporcaro. Photo : Archives Droit-inc

Après près de quatre ans au sein du cabinet de recrutement juridique ZSA , l’ancienne recruteusele quitte pour devenir la nouvelle directrice adjointe des ressources professionnelles de McMillan.Beau défi pour l’avocate : Mme Loporcaro se chargera des bureaux de Montréal et d’Ottawa!Jordana Loporcaro n'a pas toujours été chasseuse de tête. Diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Montréal et détentrice d’un juris doctor de la Queen’s University, elle a été avocate pendant plus de quatre ans au sein du cabinet spécialisé en droit de la famille Pringle Avocats.Me Loporcaro ne se plaisait toutefois plus en droit substantif et a donc opté pour un changement de carrière en 2016, lorsqu’elle a rejoint le cabinet de recrutement ZSA, où elle a passé 4 très belles années, écrit-elle sur LinkedIn.Malgré tout, une expérience en droit de la famille est bien utile pour une conseillère en recrutement, confiait-elle alors à Droit-inc. Dans les deux cas, il s'agit de domaines où il faut constamment être à l'écoute des préoccupations personnelles particulières.