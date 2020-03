Lucien Bouchard et Sonia Lebel. Photos : Wikipédia et site Web de Coalition avenir Québec

Le discours du budget ne comprend aucune grande mesure pour favoriser l’accès à la justice et réduire les délais d’attente des tribunaux, les deux grand défis auxquels se confronte le système judiciaire québécois.Tout au plus, le nouveau budget introduit un programme de médiation gratuite en matière de petites créances et de médiation familiale pour les couples sans enfants. Ce programme qui sera implanté partout au Québec n’est toutefois doté que d’un budget annuel de 13,5 millions de dollars, une goutte dans le budget global qui prévoit des dépenses de 118 milliards de dollars au cours de la prochaine année financière.Le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de son énoncé budgétaire pour annoncer la nomination de plus de magistrats et de procureurs, tel que le souhaitait la ministre de la JusticeMême scénario pour l’augmentation des honoraires des avocats de l’aide juridique, un dossier qui perdure depuis plus d’un an et qui a pourtant fait l’objet de plusieurs échanges récents entre le ministère, le Barreau et son conseiller spécial, l’honorableTout au plus, les crédits budgétaires du ministère sont reconduits avec une majoration de 5,1 %. Le budget total du ministère de la Justice pour la période 2020/2021 est de un milliard de dollars.Droit-inc a demandé au Barreau du Québec de commenter le budget, mais l’organisation a décliné l’invitation compte tenu de l’emploi du temps très chargé du bâtonnier.