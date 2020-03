Me Martin Legault. Photos : Site Web de Fasken

devient associé au sein du groupe de pratique Fiscalité chez Fasken. Ce diplômé de l’Université de Montréal était auparavant associé en fiscalité transactionnelle chez Deloitte Tax Law et Deloitte LLP, où il a travaillé 18 ans!« Nous sommes très heureux d’accueillir Martin chez Fasken. Son expérience en fiscalité transactionnelle au sein d’un cabinet comptable d’envergure mondiale s’ajoute à l’offre de services diversifiés de notre équipe. Nos clients pourront compter sur son expertise de pointe, tant en matière d’impôt sur le revenu que dans le cadre de transactions commerciales », a commenté via communiqué, associé directeur de Fasken pour la région du Québec.Me Legault n’a définitivement pas la bougeotte. L’ancien associé chez Deloitte y travaillait depuis son Barreau en 1999! Il a même siégé au sein du Bureau national de fiscalité du cabinet comptable.Dans son nouveau cabinet, il « conseille des clients sur les aspects fiscaux complexes touchant les fusions et acquisitions, les réorganisations, les restructurations, les financements, les scissions et les cessions d’entreprises », indique Fasken.Le nouvel associé de Fasken est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF) depuis 2003.Son credo? « La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. »