Source: Les affaires

On note, depuis un an, une augmentation des employés chez sept de ces dix grands cabinets, selon des données compilées par le journal Les affaires. Et si on examine cette variation des employés sur cinq ans, elle est en hausse chez neuf de ces cabinets.Dans le cas de Therrien Couture Joli-Cœur, le nombre d’employés est demeuré stable, soit 354. Ce cabinet, qui est le résultat d’une fusion entre les cabinets Therrien Couture et Joli-Cœur Lacasse, accède au top 10 pour la première fois, se classant neuvième.Signe de stabilité, les cinq premiers rangs de ce classement sont occupés par les mêmes plus grands cabinets que l’an dernier. Norton Rose Fulbright arrive en tête, avec ses 683 employés. Il est suivi de Fasken, BCF Avocats d’affaires, Lavery Avocats, et Cain Lamarre, qui franchissent tous la barre des 500 employés.Certains cabinets ont été légèrement rétrogradés, comme Stikeman Elliott, qui glisse du sixième au septième rang. Quant à Davies Ward Phillips & Vineberg, qui occupait le dixième rang l’an dernier, il ne fait plus partie du Top 10, malgré une augmentation de 7,8 % du nombre de ses employés.Voici les résultats du classement des dix plus grands cabinets du Québec :