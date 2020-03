Me Marie-Claude Jarry. Photo : Archives Droit-inc

Les honneurs s’enchaînent depuis un an pour, associée chez Dunton Rainville et première femme à être nommée Lieutenant-colonel honoraire dans l'histoire du Royal Canadian Hussars en février 2019.Me Jarry a été reçue Officier de l’Ordre de la Croix des Fusiliers le 25 janvier dernier, lors du Dîner annuel des colonels honoraires des Fusiliers de Sherbrooke.Cette distinction, qui existe depuis 1962, vise à remercier ou souligner l’apport de personnes exceptionnelles aux Forces canadiennes, à ses Forces de réserve et au régiment, souligne le site de Dunton-Rainville.« Il n'y a pas de tradition militaire dans ma famille, mais j'ai toujours été intéressée par l'histoire militaire », confiait Me Jarry à Droit-Inc lors de sa nomination au titre de Lieutenant-colonel.Pourtant, rien ne semblait prédestiner Marie-Claude Jarry à occuper une telle fonction. Après un baccalauréat en sciences politiques puis en droit à l'Université de Montréal, elle est admise au barreau en 1992. Elle intègre l'équipe de Dunton Rainville immédiatement après son stage.En 2009, cette spécialiste du droit bancaire rejoint la banque de Montréal, un de ses anciens clients. Elle y reste quatre ans, avant de réintégrer Dunton, où elle est aujourd'hui associée.