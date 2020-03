Déception pour le Barreau et le bâtonnier Alexandre Forest. Photos : Sites Web de VISEZ DROIT et de Gowling WLG

La 23e édition du Salon VISEZ DROIT devait se tenir du 30 mars au 1er avril au Complexe Desjardin. L’événement a été annulé jeudi dans la foulée des recommandations du Gouvernement du Québec quant aux rassemblements excédant 250 personnes.« La décision a été particulièrement déchirante », indique le bâtonnier de Montréal, qui ajoute que le Salon sera remis à une date ultérieure sous une autre forme.« C’est vraiment une énorme déception pour le Barreau, déplore Me Forest. Personnellement, ça me heurte beaucoup. C’est l'événement principal du Barreau, ce qui m’a fait m’impliquer au Barreau, et que je rendais encore plus accessible cette année. »Lorsqu’il a lieu, le Salon VISEZ DROIT rassemble des centaines de professionnels du milieu juridique québécois qui offrent au public une gamme variée de conseils juridiques et sociaux gratuits.