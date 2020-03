Photos : Site Web du Jeune Barreau de Montréal et Shutterstock

Intitulé « Toge au suivant! », le programme tout récemment mis en place par le Jeune Barreau de Montréal repose sur une idée simple : inciter les avocats à donner leurs toges inutilisées aux jeunes juristes qui débarquent dans la profession.Les donateurs ont par ailleurs la possibilité de laisser un petit message à leurs consœurs et confrères afin de personnaliser la transmission de la toge, que ce soit en les encourageant ou en offrant des conseils.Les avocats qui souhaitent participer ont jusqu’au 30 avril 2020 pour donner leur toge au bureau du Jeune Barreau de Montréal.Ce programme a deux raisons d’être : promouvoir l’écoresponsabilité et encourager la solidarité entre avocats.Alors que l’industrie du textile est montrée du doigt pour son empreinte carbone, pourquoi le monde du droit échapperait-il à une utilisation plus responsable de ses tenues? D’où l’idée de « recycler » les toges délaissées des plus expérimentés en les offrant aux novices.Cela permet aussi d’alléger la pression financière sur les avocats en début de carrière, souligne le Jeune Barreau dans sa présentation du programme.Enfin, ce projet cherche à créer une solidarité et une complicité entre les différentes générations. Le don permet à la fois d’accueillir la relève juridique et de souligner l’apport et l’expérience de ceux qui quittent la profession ou qui ont usé plus d’une toge !